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Мінфін у вересні перерахував ₴15,9 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
23:05 07.10.2024 |
Міністерство фінансів у вересні 2024 року забезпечило перерахування 15,9 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
"У вересні 2024 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,9 млрд грн, що становить 93,8% передбачених розписом асигнувань у вересні", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань. Додаткові дотації становили 3,2 млрд грн, або 99,99% від запланованого обсягу.
Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами на 1 жовтня становлять 186 млрд грн. Це на 5,8 млрд грн більше, ніж було на початок вересня.
«За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні», - підкреслили у міністерстві.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2024 року Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 10,6 млрд грн трансфертів, що становило 107,1% від передбачених розписом асигнувань на той місяць.
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