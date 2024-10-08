Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 01:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДОТ пройде сертифікацію на відповідність міжнародному антикорупційному стандарту
23:02 07.10.2024 |
Державний оператор тилу пройде сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту щодо системи управління в боротьбі з корупцією.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ДОТ.
«Державний оператор тилу пройде сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016, який стосується системи управління в боротьбі з корупцією. Послуги аудиту буде надавати компанія PECB Ukraine за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) - провідної антикорупційної програми, що фінансується ЄС, співфінансується та впроваджується МЗС Данії», - повідомили в пресслужбі.
У ДОТ зазначають, що процес аудиту розпочнеться у жовтні. На першому етапі аудитори перевірять документи та процеси, які вже діють у ДОТ, під час другого буде оцінюватися система управління ризиками, її запровадження та ефективність.
Експертний висновок за результатами аудиту буде направлений до центрального офісу сертифікаційного органу PECB Group Inc.
"Отримання сертифікації за стандартом ISO 37001:2016 підтвердить, що ми відповідаємо найкращим світовим антикорупційним практикам. Це допоможе нам зміцнити довіру як з боку міжнародних, так і національних партнерів, а також вийти на якісно новий рівень доброчесної взаємодії у процесі забезпечення Збройних сил України", - зазначив директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
|Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль
|Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині
|«Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Голова правління «Укрзалізниці» Лященко подав у відставку
|Українська компанія поставила труби для SpaceX
|USAID оголосив про грантову програму з компенсації 30% вартості техніки для перевалки зерна
|Торгова місія Великобританії відвідала Київ для поглиблення галузевих зв'язків
|Україна та Словаччина планують спільне виробництво інженерної техніки, - Умєров
|Мінфін у вересні перерахував ₴15,9 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
Бізнес
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000