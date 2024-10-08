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АНАЛІТИКА

Товарообіг України перевищив $80 млрд. Зростають обсяги імпорту

18:05 07.10.2024 |

Економіка

 

Товарообіг України склав $81,9 млрд за дев'ять місяців 2024 року, збільшившись за вересень на $9,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

В Україну імпортували товарів на $51,2 млрд (+$6,1 млрд за вересень), експортували товарів з країни на $30,7 млрд (+$3,2 млрд).

Найбільше імпортували товарів в Україну з Китаю - $10,3 млрд, Польщі - $5 млрд і Німеччини - $3,9 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $3,6 млрд, Іспанії - на $2,1 млрд, Німеччини - на $2,1 млрд.

У загальних обсягах завезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії:

* машини, обладнання та транспорт - $17,7 млрд,
* продукція хімічної промисловості - $8,8 млрд,
* паливно-енергетичні - $6,8 млрд.

Під час митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 302 млрд грн.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

* продовольчі товари - $17,9 млрд,
* метали та вироби з них - $3,4 млрд,
* машини, обладнання та транспорт - $2,5 млрд.

За дев'ять місяців 2024 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 217,9 млн грн.
Товарообіг України перевищив $80 млрд. Зростають обсяги імпорту


Товарообіг України перевищив $80 млрд. Зростають обсяги імпорту
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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