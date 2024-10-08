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У Мінфіні пояснили важливість підвищення податків: грошей недостатньо
15:58 07.10.2024 |
Всі податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони, але навіть їх не вистачає. Тому важливо ухвалити податкові зміни у другому читанні.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Всі зібрані податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Проте навіть їх не вистачає, тому залишок покривається з інших джерел, у тому числі неподаткових доходів та внутрішніх запозичень", - йдеться у повідомленні.
Міністерство пише, що попри зростання витрат, ставки податків не змінювалися з початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році навіть було запроваджено пільги.
Вже у 2023 році податкові надходження до бюджету становили 32,4% від ВВП, що все ще нижче за довоєнні показники 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%), та середній рівень країн ОЕСР (34%).
Для забезпечення фінансування оборони у 2024-2025 роках необхідно ухвалити зміни до Податкового кодексу у другому читанні, йдеться у повідомленні Мінфіну.
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