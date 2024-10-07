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Ринок нових комерційних авто в Україні у вересні зріс на 6% - «Укравтопром»

13:55 07.10.2024 |

Економіка

 

Обсяги реєстрації нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) у вересні 2024 року зросли на 6%, як порівняти з тим самим місяцем 2023 року, - до 1068 тис. од., що на 1% (або на 15 машин) менше, ніж у серпні поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, минулого місяця лідерство на ринку зберегла марка Renault - 280 од. (у вересні-2023 лідирувала з 214 од.), на друге місце вийшов Ford - 135 од. (у вересні минулого року марка була третьою в рейтингу з 98 од.), на третє Citroen - 101 од. (12-те місце з 33 од.).

До п'ятірки лідерів також увійшли MAN (79 од.) і Scania (66 од.), які у вересні минулого року відповідно посідали шостий (60 од.) і другий (106 од.) рядки рейтингу.

За даними "Укравтопрому", загалом у січні-вересні український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили понад 9,3 тис. нових машин - на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting, аналізуючи сегмент вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни у вересні, відзначає його "потужне зростання", на відміну від ринку легких авто.

"Дилерам вдалося покращити обсяги продажів на 20% порівняно з минулим роком. Тож у новий бізнес-сезон ринок важкої техніки зайшов з гарною динамікою", - констатується в повідомленні на сайті групи.

Лідером став MAN з приростом продажів на 75%, другим був Ford, який наростив реалізацію на 43%, третьою - Scania, яка трохи скоротила продажі у вересні.

Аналітики відзначають приріст продажів вантажівок Renault майже в 2,7 раза, Iveco - на 40%.

За даними AUTO-Consulting, загалом у січні-вересні ринок вантажівок зріс на 10% і "пройшов кризові явища".

"Кількість спецтехніки, яку виготовляють українські підприємства, - безпрецедентна. А якщо запрацює програма з відшкодування 15% вартості колісної техніки з українською локалізацією, це сприятиме подальшому зростанню", - констатується в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2023 році, за даними "Укравтопрому", обсяги реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів зросли на 65% проти 2022 року - до 11,3 тис. од. Водночас сегмент вантажівок понад 3,5 тонни, за даними AUTO-Consulting, зріс на 56,5% - до 4853 од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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