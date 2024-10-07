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Держава інвестувала через гранти ₴10 мільярдів у розвиток підприємництва
13:48 07.10.2024 |
З початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року держава інвестувала через гранти 10 млрд грн у розвиток малого і середнього бізнесу.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"21 тисяча підприємців скористалися грантовими програмами єРобота, які ми запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. За цей час держава інвестувала в їхні проєкти через гранти загалом 10 млрд грн", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, понад 4 млрд грн інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори. Завдяки програмі вдалося створити близько 60 тисяч робочих місць в усіх регіонах України.
Зазначається, що від запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року за програмою «Власна справа» видано 19 000 мікрогрантів на 4,5 млрд грн; на розвиток переробних підприємств - 779 грантів на 3,9 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства - 240 грантів на 1,1 млрд грн; ветеранам та членам їхніх родин - 1036 грантів на 481 млн грн.
Як повідомлялося, проєкт "єРобота" був запроваджений урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм, зокрема мікрогранти на відкриття чи розвиток власного бізнесу, гранти для ветеранів та їхніх родин, гранти на створення й розвиток переробних підприємств, садівництво та тепличне господарство.
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