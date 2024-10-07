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АНАЛІТИКА

Українські компанії в секторі defense tech мають маржинальність 25% - Федоров

12:58 07.10.2024 |

Економіка

 

В Україні для компаній в секторі defense tech створені усі умови, щоб вони мали маржинальність на рівні 25%, що дозволило ринку дуже швидко розвинутися.

Про це під час інвестиційного форуму Defense Tech Valley повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо, що технології нашої перемоги будуть створені підприємцями, тому потрібно робити все, щоб відкривати ринки. Ми ухвалили велику кількість дерегуляційних документів. І ми створили умови для того, щоб українські підприємства мали маржинальність 25%, щоб бізнес в Україні міг заробляти, реінвестувати гроші в розвиток своїх компаній», - сказав Федоров.

Він підкреслив, що завдяки урядовим ініціативам сектор defense tech з початку повномасштабного вторгнення стрімко набирає обертів. Зокрема, у нас вже понад 500 виробників, які виготовляють різні безпілотні системи. З'явилися також компанії, які збирають БпЛА з майже 80% вітчизняних компонентів. І в подальшому перспектива отримання високих прибутків сприятиме тому, що рівень локалізації в ОПК зростатиме.

«Ми відкрили ринок РЕБ, ринок наземних платформ, ринок боєприпасів і побачили, що мільйони боєприпасів контрактуються для дронів українського виробництва. Зараз прибрали регуляцію для виробництва в Україні вибухових речовин. В цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет, а наступного року ми видаватимемо гранти на створення порохових заводів», - наголосив віцепрем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Міністерство оборони вже інвестувало в український оборонно-промисловий комплекс 4 млрд доларів та планує залучати ще більше інвестицій від міжнародних партнерів.
 

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