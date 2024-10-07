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За два роки «митного безвізу» оформлені близько 120 тисяч транзитних декларацій - Мінфін
10:54 07.10.2024 |
З початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (New Computerized Transit System, NCTS) оформлено близько 120 тис. транзитних декларацій.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
«За останній рік, порівняно з показниками станом на 1 жовтня 2023 року, кількість оформлених декларацій зросла у 3,7 раза. Це свідчить про те, що вітчизняні експортери й імпортери охоче користуються процедурою спільного транзиту», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед оформлених декларацій майже 5 тисяч - це операції внутрішнього транзиту.
З 1 жовтня 2022 року в системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 137 загальну гарантію. Також у системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 10 тис. індивідуальних гарантій. Загальна сума гарантування становить майже 450 млн євро.
У відомстві нагадали, що система NCTS є основою митних ІТ-систем Європейського Союзу і має бути обов'язково впроваджена в Україні для вступу в ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, першого жовтня 2022 року в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом.
Україна увійшла до 20 країн з 36 учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту, які перейшли на використання найновішої версії спільної транзитної системи NCTS Фаза 5.
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