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АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд за 9 місяців отримав ₴356,5 мільярда надходжень від ЄСВ

10:52 07.10.2024 |

Економіка

Пенсійний фонд за 9 місяців отримав &#8372;356,5 мільярда надходжень від ЄСВ

 

До Пенсійного фонду з початку року надійшло 356,5 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), з яких 42,8 млрд грн - у вересні.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, упродовж січня-вересня 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 356,5 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зокрема у вересня - 42,8 млрд грн.

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за дев'ять місяців цього року становили 381,6 млрд грн, що на 46,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж січня-вересня було перераховано 185,7 млрд грн (-1,2 млрд грн до показників 2023 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ за вказаний період надійшло 28,2 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 25,7 млрд грн.
 

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