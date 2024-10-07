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До держбюджету у вересні надійшло ₴52,3 мільярда митних платежів
10:49 07.10.2024 |
До державного бюджету у вересні забезпечено надходження 52,3 млрд грн митних платежів, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.
«У вересні бюджет отримав 52,3 млрд грн митних платежів. Завдяки стабільності функціонування українського бізнесу в порівнянні з попереднім місяцем перерахування до бюджету збільшилися на 1,2 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.
За іформацією установи, індикативний показник надходжень виконано на 86,9%.
Загалом за 9 місяців 2024 року Держмитслужба забезпечила надходження 432,2 млрд грн, що дозволило додатково перерахувати до Державного бюджету 4,1 млрд грн.
За розрахунками Міністерства економіки України, до кінця року слід очікувати зменшення ввезення в країну імпортних товарів, що прямо вплине на кількість митних платежів.
Так, у вересні обʼєми оподаткованого імпорту зменшились у порівнянні з серпнем поточного року на 11%, або на 2,3 млн т. Зокрема, суттєво знизився імпорт природного газу - на 58%, прокату плоского - на 51%, нафтопродуктів - на 26%.
Ще одним із ключових чинників, що вплинули на перерахування до бюджету, стало збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів до 18,7 млрд грн.
Як повідомлялося, до державного бюджету у серпні забезпечено надходження 51,1 млрд грн митних платежів, що на 3,2 млрд грн більше, ніж у попередньому місяці.
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