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В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат, у НБУ назвали причини

10:38 07.10.2024 |

Економіка

 

В Україні спостерігається швидке зростання номінальних зарплат, що пов'язане з дефіцитом робочої сили. Однак, реальні доходи громадян зростають значно повільніше через високий рівень інфляції. Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ.

Оскільки офіційна статистика Держстату поки відсутня, НБУ проводив оцінку доходів населення на основі таких показників, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсій, дані Пенсійного фонду України, а також рівень надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

За даними Нацбанку, реальні зарплати українців уповільнили темпи зростання через підвищення цін. Опитування Інституту економічних досліджень підтвердило, що проблеми з пошуком кваліфікованих працівників залишаються на стабільно високому рівні.

Крім того, результати дослідження компанії Advanter показали, що середня укомплектованість штатів на підприємствах у серпні становила лише 71%, що майже не змінилося порівняно з травнем, коли показник був 74%.

Водночас згідно з даними НБУ, кількість нових вакансій продовжує зростати, особливо у великих містах, завдяки активізації економічної діяльності. Попри це, кількість нових резюме стабілізувалася, що свідчить про те, що українці почали більш активно шукати роботу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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