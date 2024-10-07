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У Нацбанку пояснили причини прискорення інфляції
09:51 07.10.2024 |
Фактична споживча інфляція в серпні очікувано пришвидшилася до 7,5% у річному вимірі. Одним із основних чинників її зростання було пришвидшення продовольчої інфляції внаслідок скорочення пропозиції через посуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2024 року).
За оцінками НБУ, інфляція зросла також у вересні. Згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція прискорилася приблизно до 8,0%.
Як зазначають в НБУ, фундаментальний інфляційний тиск також посилився в серпні. Базова інфляція зросла до 6,5% р/р з 5,7% р/р у липні. Така динаміка випереджала траєкторію липневого прогнозу НБУ передусім унаслідок стрімкого зростання цін на оброблені продукти харчування через вторинні ефекти подорожчання сировини та зростання виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення та зарплати.
Проте інфляційні очікування загалом залишалися стійкими.
Ціни на продукти
У серпні продовольча інфляція стрімко пришвидшилася внаслідок відновлення зростання цін на сирі продукти на тлі скорочення пропозиції продовольчої продукції через несприятливі погодні умови. Швидше зростали ціни й на оброблені продукти харчування, як через подорожчання продовольчої сировини, так і подальше збільшення витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці, йдеться в огляді НБУ.
Ціни на непродовольчі товари та послуги
За даними НБУ, стрімкіше дорожчали більшість непродовольчих товарів, передусім під впливом курсового чинника. Натомість ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, вірогідно через зростання конкуренції між продукцією імпортного та українського виробництва. Темпи зростання цін на послуги дещо пришвидшилися під тиском виробничих витрат бізнесу.
Зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на достатність запасів пального та нижчі, ніж очікувалося, ціни на нафту на світових ринках.
Адміністративно регульовані ціни
Ціни на алкогольні напої знижувалися дедалі повільніше. Подорожчання тютюнових виробів дещо сповільнилося, проте ціни на них зростали доволі високими темпами, в тому числі під впливом боротьби з тіньовою продукцією. Крім того, пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курсовий чинник, йдеться в огляді.
Як і раніше, інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення
За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).
У липні НБУ погіршив прогноз по інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів.
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