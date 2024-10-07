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В Україні цьогоріч допустили 600 зразків власних озброєнь
Міністерство оборони України у січні-вересні 2024 року кодифікувало, тобто допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ). З них 600 зразків - українських виробників, повідомили у відомстві у суботу, 5 жовтня.
Зазначається, що майже половину з українських розробок допустили до експлуатації у третьому кварталі. "У 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало нових зразків. Йдеться про виробництво високотехнологічної зброї, роль якої помітно зростає на полі бою. Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність", - цитує пресслужба першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.
Серед кодифікованих і допущених до експлуатації новинок ОВТ найбільше: автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв'язку, інженерних засобів, наземних роботизованих платформ.
Таким чином кількість прийнятого до експлутації ОВТ збільшилася порівняно з минулим роком. За даними міноборони, протягом всього 2023 року було кодифіковано 405 зразків ОВТ, зокрема 244 - українського виробництва.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що за перші вісім місяців поточного року обсяг виробництва вітчизняної зброї збільшився у два рази у порівнянні з 2023 роком. За його словами, лише цього року законтрактовано виготовлення мільйона дронів. Ведеться також робота з виробництва артилерійських снарядів.
У серпні президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ успішно випробував балістичну ракету вітчизняного виробництва. Також ЗСУ вперше застосували в бою ракету-дрон дальнього радіусу дії українського виробництва "Паляниця", яку представили у День незалежності.
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