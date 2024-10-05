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USAID виділив близько $120 тисяч на проєкт навчання водійок вантажівок
23:27 04.10.2024 |
Проєкт USAID виділив близько 120 тисяч доларів США на реалізацію програми підготовки жінок-водійок вантажівок в Україні.
Про це сказала виконавча директорка Фундації інституційного розвитку Катерина Дацко під час презентації проєкту, відповідаючи на запитання Укрінформу.
«Бюджет становить близько 120 тисяч доларів, кошти надає безпосередньо агентство USAID. Гроші підуть на те, щоб дати жінкам можливість навчитись", - зазначила Дацко.
За її словами, кошти розподіляються за кількома напрямками: оплата навчання учасниць, логістична підтримка, оплата роботи персоналу, який підтримує жінок на всіх етапах проєкту, додаткові навчання, публічні заходи для знайомства з роботодавцями та професією в цілому.
Дацко також підкреслила, що фінансування проєкту відбуватиметься поетапно.
«Це міжнародний проєкт і безпосередньо за кожний етап ми звітуємо. Це відбувається майже щомісячно. Відповідно отримуємо фінансування конкретно під результати, які досягаємо», - сказала виконавча директорка.
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