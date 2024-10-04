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Уряд затвердив порядок створення та фукціонування електронної системи обігу алкоголю та тютюну

15:53 04.10.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів затвердив порядок створення та функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, порядок затверджено відповідно до ст. 56 закону про державне регулювання виробництва та обігу етилового спирту, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини.

"Припускається, що технічним адміністратором Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, є державне підприємство "Дія", яке належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації", - написав Мельничук.

Крім того, внесено зміни до порядку використання коштів держбюджету за програмою Електронне управління, що забезпечить фінансовим ресурсом створення, модернізацію, адміністрування та функціонування цієї системи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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