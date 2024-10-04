Фінансові новини
- |
- 04.10.24
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд затвердив порядок створення та фукціонування електронної системи обігу алкоголю та тютюну
15:53 04.10.2024 |
Кабінет Міністрів затвердив порядок створення та функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Згідно з повідомленням, порядок затверджено відповідно до ст. 56 закону про державне регулювання виробництва та обігу етилового спирту, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини.
"Припускається, що технічним адміністратором Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, є державне підприємство "Дія", яке належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації", - написав Мельничук.
Крім того, внесено зміни до порядку використання коштів держбюджету за програмою Електронне управління, що забезпечить фінансовим ресурсом створення, модернізацію, адміністрування та функціонування цієї системи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
|Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст
|Нардепа від «Слуги народу» будуть судити за незаконне збагачення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд затвердив порядок створення та фукціонування електронної системи обігу алкоголю та тютюну
|Нафта перейшла до активного зростання, Brent $78,8 за барель
|Кабмін схвалив можливість купівлі житла, старше за 10 років, за програмою «єОселя» в п'яти областях
|Фінкомітет підтримав законопроєкт про підвищення податків до 2-го читання
|Дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері через мобілізацію досяг 25%
|В Україні вперше видали гарантії походження «зеленої» енергії
|Уряд Норвегії планує виділити 250 млн крон для інвестицій Norfund в Україні - Свириденко
Бізнес
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000
|Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei
|Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини
|Британська поліція тестує ШІ-детектива для розслідування реальних злочинів