Кабмін схвалив можливість купівлі житла, старше за 10 років, за програмою «єОселя» в п'яти областях

Кабінет Міністрів України схвалив можливість купівлі житла, старше за 10 років, за програмою "єОселя" в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо зміни до програми "єОселя", які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях можна буде придбати житло, старше за 10 років", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, такі зміни розширюють кількість людей, які можуть скористатися програмою.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, крім того, передбачено можливість здійснення роботодавцем кандидата або зацікавленою стороною компенсації частини першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Також доповнено умови вимогою, що для отримання кредиту кандидат та повнолітні члени його сім'ї не повинні мати чинних або припинених договорів (погашених кредитів), укладених згідно з порядком пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).