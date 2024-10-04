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АНАЛІТИКА

Дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері через мобілізацію досяг 25%

13:51 04.10.2024 |

Економіка

 

У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах - до 30%, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"25% (дефіцит водіїв фур - ІФ-У) - це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. грн. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту", - сказав Деркач на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур.

У сфері громадського пасажирського транспорту, за його словами, не вистачає близько 30% водіїв - близько 6 тис. із 14 тис. необхідних галузі фахівців.

За словами Деркача, компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водіями вантажних автомобілів. Також, міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрано 100 учасниць із понад тисячу тих, хто подав анкети. Проєкт підтримують 25 великих українських роботодавців, які готові прийняти жінок на роботу - серед них "Укрпошта", "Нова пошта", Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy та інші.

"Ми не прагнули цим проєктом закрити всі вакансії. Розуміємо, що глобально цю ситуацію не вирішить. Проєкт має змінити сприйняття жінки за кермом вантажного автомобіля в очах роботодавців - показати, що це можливо і може бути виходом із ситуації. Та й самі жінки, які раніше про професію далекобійниці не замислювалися, вважали її виключно чоловічою, мотивовані розглянути її для себе", - сказав Деркач.

Крім того, продовжено реєстрацію на пілотний проєкт із підготовки жінок водіїв пасажирських автобусів She Drives, який уже підтримали 10 компаній-роботодавців. Жінки вже подали до проєкту близько 200 заявок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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