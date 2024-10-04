Мінфін України відзвітував про перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки

Україна успішно провела свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS), йдеться в повідомленні Міністерства фінансів у п'ятницю.

"У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій - партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України", - зазначив Мінфін.

Раніше відомство зазначало, що до першого обміну включають інформацію про рахунки з високою вартістю - понад $1 млн станом на 30 червня 2023 року, тоді як у наступний обмін наприкінці вересня 2025 року додадуть і інформацію про рахунки з низькою вартістю - до $1 млн і рахунки організацій - від $250 тис.

Як зазначив Мінфін, Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

Зі свого боку Україна отримала відповідну інформацію про фінансові рахунки українських резидентів від країн-партнерів. Перший звітний період охоплював період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року.

Відомство наголосило, що доступ України до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів за стандартом CRS дасть змогу посилити контроль за своєчасністю та повнотою декларування оподатковуваних доходів, виявити незадекларовані доходи, підвищити ефективність застосування правил щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній та отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

"Цей крок є частиною зобов'язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни", - наголосив Мінфін.

CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Податкові органи щорічно отримують масив даних щодо тих іноземних рахунків, які належать їх податковим резидентам, або які належать організаціям, що перебувають під контролем таких резидентів. У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів щодо рахунків їх податкових резидентів. Збір інформації про рахунки, що підлягає обміну, здійснюють фінансові установи, які подають звіти податковим органам юрисдикцій, де вони здійснюють діяльність.

Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами Європейського Союзу. Впровадження CRS в законодавство України та здійснення успішного першого міжнародного автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки відбулось за сприяння Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).