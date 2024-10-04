Мінекономіки розглядає зміну принципу економічного бронювання з критичності підприємств на працівника - заступник міністра Кіндратів

Міністерство економіки України буде впроваджувати модель економічного бронювання, але розглядає зміну його моделі з критичності підприємств на критичність співробітників, повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в п'ятницю.

"Віталій Кіндратів сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення ухвалено. Зараз дивляться кілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва", - написав нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі. Як повідомив нардеп, представники Мінекономіки сказали, що в межах розгляду принципу економічного бронювання переходять від критичності підприємства до критичності працівника.

За словами Железняка, такий спосіб пропонують запровадити на рік, але зі щомісячним підтвердженням зарплати.

Крім того, під час комітету Кіндратів зазначив, що в Мінекономіки просять залишити щомісячну звітність ПДФО.

"Не буду коментувати за чи проти, але я до кінця так і не зрозумів навіщо нам щомісячне (замість наявного щоквартального) підтвердження зарплати. Ну і зараз члени комітету не дуже-то це підтримують", - додав Железняк.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", великі компанії закликають у питанні економічного бронювання розглянути можливість змішаної системи, коли для частини співробітників зберігаються поточні умови бронювання, пов'язані з критичністю підприємства, а для частини вони залежать від рівня зарплат. Вони аргументують це неможливістю підвищення зарплат усім заброньованим сьогодні до рівнів, які озвучувалися під час обговорення економічного бронювання.