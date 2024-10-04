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В Україні різко знизився попит на вживані авто
10:05 04.10.2024 |
Упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: дизельні - 25%, електромобілі - 19%, гібриди та авто з ГБО - по 5%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.
Лідером реєстрацій серед вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.
Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
* Volkswagen Golf - 1018 одиниць;
* Renault Megane - 793;
* Skoda Octavia - 685;
* Volkswagen Tiguan - 483;
* Volkswagen Passat - 477;
* Nissan Leaf - 440;
* Audi Q5 - 426;
* Audi A4 - 333;
* Tesla Model 3 - 325;
* Nissan Rogue - 322.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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