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АНАЛІТИКА

В Україні різко знизився попит на вживані авто

10:05 04.10.2024 |

Економіка

 

Упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: дизельні - 25%, електромобілі - 19%, гібриди та авто з ГБО - по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій серед вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 1018 одиниць;
* Renault Megane - 793;
* Skoda Octavia - 685;
* Volkswagen Tiguan - 483;
* Volkswagen Passat - 477;
* Nissan Leaf - 440;
* Audi Q5 - 426;
* Audi A4 - 333;
* Tesla Model 3 - 325;
* Nissan Rogue - 322.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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