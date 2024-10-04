В Україні різко знизився попит на вживані авто

Упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: дизельні - 25%, електромобілі - 19%, гібриди та авто з ГБО - по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій серед вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 1018 одиниць;

* Renault Megane - 793;

* Skoda Octavia - 685;

* Volkswagen Tiguan - 483;

* Volkswagen Passat - 477;

* Nissan Leaf - 440;

* Audi Q5 - 426;

* Audi A4 - 333;

* Tesla Model 3 - 325;

* Nissan Rogue - 322.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.