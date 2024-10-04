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АНАЛІТИКА

Інфляція в ОЕСР у серпні опустилася до 4,7% через різке уповільнення зростання цін у Туреччині

08:55 04.10.2024 |

Економіка

Інфляція в ОЕСР у серпні опустилася до 4,7% через різке уповільнення зростання цін у Туреччині

 

Темпи зростання споживчих цін у державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у серпні сповільнилися до 4,7% у річному вираженні порівняно з 5,4% у попередній місяць.

Це зумовлено тим, що у Туреччині інфляція впала майже на 10 процентних пунктів, хоча темпи підвищення цін у країні, як і раніше, перевищують 50%, йдеться у повідомленні організації.

Уповільнення інфляції було зафіксовано у 24 із 38 держав. Без урахування Туреччини споживчі ціни на ОЕСР у серпні зросли на 2,7% після підйому на 3% місяцем раніше.

Енергоносії в ОЕСР позаминулого місяця подешевшали на 0,1% (у липні вони подорожчали на 3,3%). Вартість продуктів харчування збільшилась на 3,7% (на 4,3%). Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) становило 5,2% проти 5,5% у липні.

Інфляція у державах G7 у серпні сповільнилася до 2,4% з 2,7% у попередній місяць, у країнах G20 - до 6,3% з 6,8%.

Споживчі ціни в єврозоні (індекс HICP) зросли на 2,2% після підвищення на 2,6% у липні. Темпи підвищення показника без урахування цін на продукти та енергоносії ослабли до 2,8% з 2,9%.

Вартість енергоносіїв у єврозоні впала на 3% (у липні вона зросла на 1,2%). Продукти харчування подорожчали на 1,7% (на 1,6%).

Попередні дані статуправління Євросоюзу показали, що у вересні інфляція у єврозоні становила 1,8%.

Створена 1961 року ОЕСР одна із провідних економічних організацій світу, що включає 38 держав. На сьогодні до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Естонія, , Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Південна Корея, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Угорщина та Японія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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