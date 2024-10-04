МВФ ухвалить остаточне рішення про 5-й перегляд EFF для України до 21 жовтня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, внаслідок якого очікують на виділення шостого траншу в розмірі $1,1 млрд до початку щорічних засідань Фонду 21-26 жовтня 2024 року, повідомила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак.

"Очікується, що рада (директорів - ІФ-У) ухвалить рішення щодо п'ятого перегляду EFF до початку щорічних засідань EFF", - сказала вона на пресбрифінгу в четвер.

Як повідомлялося, влада України та місія МВФ 10 вересня досягли угоди на рівні персоналу (SLA) про п'ятий перегляд програми EFF.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року. Тоді зазначали, що вона є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $115 млрд, однак потім цю суму було збільшено до $122 млрд за базовим сценарієм.

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий, третій і четвертий у розмірі SDR664 млн (приблизно $880-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року, а також наприкінці березня 2024 року. П'ятий транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Україна отримала на початку липня за підсумками четвертого перегляду програми.

Місія МВФ щодо 5-го перегляду програми EFF працювала з 4 до 10 вересня, вперше з початку війни вона проводила всі зустрічі в Києві.