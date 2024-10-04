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За дев'ять місяців до загального фонду держбюджету надійшло ₴1,54 трильйона - Мінфін
23:02 03.10.2024 |
У січні - вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1 542 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
«За даними Державної казначейської служби, за січень - вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 542,0 млрд грн», - ідеться у повідомленні.
Найбільші надходження забезпечили 342,3 млрд грн ПДВ з імпортованих товарів; 200,9 млрд грн податку на прибуток підприємств; 197,6 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів; 154,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 150,9 млрд грн акцизного податку.
Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів), - 268,3 млрд грн.
Загалом до загального і спеціального фондів держбюджету за 9 місяців 2024 року надійшло 2 167,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Водночас касові видатки держбюджету за цей період становили 2 973,7 млрд грн, у тому числі із загального фонду - 2 342,5 млрд грн.
Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні - вересні 2024 року становили 393,0 млрд грн, з яких 46,7 млрд грн надійшло у вересні.
Як повідомлялось, за уточненими даними, у серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 387,4 млрд грн, у вересні - 122,9 млрд грн.
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