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МВФ прогнозує дефіцит фінансування в Україні до $26 мільярдів у наступному році
22:45 03.10.2024 |
Оцінки прогнозу Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту державного фінансування в Україні на 2025 рік зберігаються на рівні до $26 млрд, але за результатами останнього перегляду програми EFF цей показник може змінитися.
Про це сказала в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Під час четвертого перегляду (за програмою EFF - ред.) дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд»,- зазначила представниця Фонду.
Вона зазначила, що цей прогноз буде оновлений за результатами п'ятого перегляду - над цим зараз продовжується робота у Фонді.
Козак також поінформувала, що засідання виконавчої ради МВФ щодо виділення наступного траншу для України в межах програми розширеного фінансування очікується до річних зборів МВФ і Світового банку, запланованих на 21-26 жовтня.
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