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Держава профінансувала чотири індустріальні парки на більш ніж 200 мільйонів
17:58 03.10.2024 |
Чотирьом індустріальним паркам виділили держфінансування на суму 216 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Підтримка стосується ключових проєктів у таких парках - "Захід-Ресурс" (Львівська область), "Хмельницький" (Хмельницька область), "Ковель Порто" (Волинська область) та "Біла Церква 1" (Київська область). Ці інвестиції забезпечать створення необхідних умов для залучення інвесторів і розвитку виробничих потужностей.
"Індустріальні парки - це чудова можливість для виробників, оскільки вони вирішують кілька важливих питань для інвесторів: забезпечення землею, підключення до інженерних мереж, наявність готових промислових будівель і зниження вартості обладнання. Станом на сьогодні вже вісьмом індустріальним паркам виділено державне стимулювання на суму 713,6 млн гривень", - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка України - Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Повідомляється, що Індустріальні парки отримають відповідне фінансування після проходження усіх необхідних процедур.
Індустріальний парк "Захід-Ресурс" (м. Городок, Львівська область)
Компанія-ініціатор ТзОВ "Євро-Інвест-Холдінг" спільно з державою працюватиме над розвитком критичної інфраструктури, зокрема побутової каналізації. Загальна вартість проєкту - 30,8 млн гривень, з яких держава покриє близько 15,1 млн гривень. Це важливе для парку оновлення забезпечить інженерні мережі, необхідні для залучення нових інвесторів.Також це стимулюватиме місцевий економічний розвиток, створюючи нові можливості для бізнесу.
Індустріальний парк "Хмельницький"
Керуюча компанія ТОВ "КК "МІП ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" отримала державне фінансування для будівництва низки інфраструктурних об'єктів - водопостачання, електропостачання та реконструкція під'їзної дороги. Загальна вартість проєкту - 327 млн гривень, з яких держава покриє 51,4 млн гривень. Це дозволить суттєво покращити умови для інвесторів та полегшити доступ до парку. Це підвищить його конкурентоспроможність на ринку.
Індустріальний парк "Ковель Порто"
Проєкт, створений ТОВ "КОМПРЕСОРНА ТЕХНІКА", зосереджений на модернізації залізничної під'їзної колії для розвитку логістичних зв'язків між Україною та країнами Європейського Союзу. Використання двох типів залізничних колій дозволить значно спростити транспортування продукції, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Загальна вартість проєкту становить 144,8 млн гривень, з яких 69,8 млн гривень буде покрито державним фінансуванням. Цей проєкт є ключовим для розвитку міжнародної торгівлі та логістики регіону.
Індустріальний парк "Біла Церква 1"
ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" отримало підтримку для реалізації важливих інфраструктурних проєктів, таких як будівництво водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Крім того, планується капітальний ремонт доріг та благоустрій території. Загальна вартість робіт оцінюється в 159,5 млн гривень, з яких держава покриє близько 79,8 млн гривень. Ці інвестиції спрямовані на створення зручних умов для резидентів парку, що підвищить його привабливість для інвесторів.
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