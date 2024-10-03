Вантажообіг українських портів за 9 міс. збільшився в 1,8 раза

Українські порти в січні-вересні 2024 року збільшили перевалювання вантажів у 1,8 раза - до 74 млн т, повідомило державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

"За оперативними даними ДП "АМПУ", із січня по вересень 2024 року українські морські порти перевалили 74 млн т вантажів. Це значно більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли обсяги становили 41,1 млн т", - ідеться в повідомленні АМПУ у фейсбуці в четвер.

Зазначається, що значну частину вантажообігу - 46,3 млн тонн - становить аграрна продукція. Це підкреслює її важливість для національної економіки та експорту, зазначили в АМПУ.

У вересні обсяг оброблених у портах вантажів зріс до 7 млн т, що вдвічі більше, ніж у вересні 2023 року, коли було оброблено 3,4 млн т, ідеться в повідомленні АМПУ. Із цього обсягу 4,1 млн т припадає на агропродукцію, яку постачали на міжнародні ринки.

Раніше повідомлялося, що вантажообіг портів України в серпні поточного року також становив 7 млн т. Лідерами вантажообігу є зернові та рудні вантажі - 4 млн т і 1,2 млн т відповідно.

При цьому вантажообіг через український морський коридор у серпні становив 5,9 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн - продукція українських аграріїв.

Загалом за січень-серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн тонн вантажів порівняно з 37,7 млн тонн за аналогічний період роком раніше.