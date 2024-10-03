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АНАЛІТИКА

Доходи загального фонду держбюджету України у вересні знизилися до 122,9 млрд грн, видатки - до 249,3 млрд грн

17:46 03.10.2024 |

Економіка

 

Надходження податків, зборів, обов'язкових платежів та грантів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у вересні знизилися до 122,9 млрд грн після стрибка до 387,4 млрд грн у серпні завдяки грантам США та ЄС порівняно зі 118,2 млрд грн у липні та 138,0 млрд грн у червні.

За його даними, касові витрати загального фонду у вересні знизилися, проте не так відчутно - до 249,3 млрд грн з 285,2 млрд грн у серпні та 264,3 млрд грн у липні.

У вересні 2023 року, для порівняння, касові видатки загального фонду держбюджету становили 230,2 млрд грн, доходи - 144,1 млрд грн.

Уточнено, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у вересні цього року приніс 22,6 млрд грн порівняно з 21,7 млрд грн у серпні, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 13,8 млрд грн з 12, 2 млрд грн, а імпортний ПДВ додав бюджету ще 40,2 млрд грн (у вересні - 42,2 млрд грн).

Податок на прибуток у вересні впав до 5,6 млрд грн з 42,2 млрд у серпні, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір становили 20,2 млрд грн - 3,7 млрд грн (4,6 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 21,3 млрд грн (20,0 млрд грн), ввізне та вивізне мито - 4,1 млрд грн (4,0 млрд грн).

Перевиконання розпису доходів Держподатковою службою становило 4,8%, а недовиконання Держмитслужбою - 13,1%, додав Мінфін.

За його даними, надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування минулого місяця зросли до 46,7 млрд грн з 44,7 млрд грн у серпні.

З урахуванням спеціального фонду видатки держбюджету у вересні-2024 становили 362,7 млрд грн порівняно з 363,4 млрд грн у серпні та 314,2 млрд грн у липні, тоді як доходи - 232,0 млрд грн порівняно з 449,5 млрд грн млрд грн у серпні та 170,2 млрд грн у липні.

Загалом доходи державного бюджету України за дев'ять місяців 2024 року становили 2 трлн 167,2 млрд грн, зокрема до загального фонду - 1 трлн 542,0 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 2 трлн 973,7 млрд грн та 2 трлн 342,5 млрд. грн.

Згідно з оперативними даними Мінфіну, до дев'яти місяців минулого року витрати збільшилися на 5,4%, або на 151,9 млрд грн, тоді як доходи - на 7,6%, або 153,7 млрд грн. За загальним фондом зростання витрат становило 10,6%, або 224,6 млрд грн, тоді як доходів - 21,0%, або 267,1 млрд грн.

Минулого року за дев'ять місяців до загального фонду надійшло 362,9 млрд грн грантової міжнародної допомоги, тоді як цього року - лише 268,3 млрд грн.

Як повідомлялося, стрибок доходів у серпні був пов'язаний із надходженням 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн - від США в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine та 67,7 млрд грн - допомога від Європейського Союзу в рамках Ukraine Facility.

Верховна Рада в середині вересня збільшила доходи держбюджету-2024 на 143,0 млрд грн - до 1 трлн 911,5 млрд грн (без урахування грантів), витрати - на 427,6 млрд грн, до 3 трлн 736,6 млрд грн дефіцит - на 274,6 млрд грн, до 1 трлн 846,1 млрд грн.

За загальним фондом зростання доходів держбюджету-2024 становило 154,2 млрд грн - до 1 трлн 750,8 млрд грн (без урахування грантів), видатків - 438,8 млрд грн, до 3 трлн 547,0 млрд грн, граничного дефіциту - 274 ,6 млрд. грн., до 1 трлн 783,7 млрд. грн.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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