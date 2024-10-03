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Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків
16:54 03.10.2024 |
Податкова служба провела 1590 перевірок точок продажу електронної техніки та за їх результатами нарахувала продавцям 2,16 млрд грн податків.
Про це повідомляє заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.
Наразі триває понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку, зокрема техніку Apple, включно з такими мережами під ТМ "ЯБКО", "YABLUKA", "STYLUS", "Техно Їжак", "Touch", "eStore", "iStore", "iPeople", "Appleroom".
"У найбільш популярних мережах стояв "хронометраж". Це коли працівник податкової фізично перебуває у магазині", - уточнив Железняк.
Він опублікував дані, коли під час хронометражу в одній із мереж продажу середній виторг був втричі вищим, ніж коли в магазині був відсутній працівник податкової.
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