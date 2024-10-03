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АНАЛІТИКА

IT Ukraine про бронювання айтішників: непрогнозованість, але динаміка трохи покращилася

16:42 03.10.2024 |

Економіка

 

В Україні в ІТ-галузі в середньому 2% заброньованих спеціалістів, причому динаміка трохи покращилася завдяки програмі "єБронювання".

Про це повідомила виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук в інтерв'ю ЕП.

"Процеси, які раніше займали півтора місяця, зараз можуть займати 15-20 хвилин", - розповіла Марія Шевчук.

Вона також зазначила, що ознайомилась з дослідженням, яке стосується всіх галузей, зокрема ІТ.

"Якщо буде мобілізовано 15% спеціалістів компанії, то почнуться незворотні процеси. Якщо йти за абсолютними цифрами цього дослідження, то має бути 85% заброньовано. Це неможливо, але і 1-2% - це непрогнозованість, це впливає на замовлення. Замовники хочуть розуміти, що протягом певного часу спеціаліст працюватиме", - наголосила директорка асоціації IT Ukraine.
За матеріалами: Економічна правда
 

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