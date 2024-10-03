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В Україні е-резидентами вже стали понад 200 підприємців - Федоров
16:00 03.10.2024 |
Понад 200 підприємців-нерезидентів зареєструвалися в uResidency минулого тижня з моменту запуску, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Загалом 200+ іноземців зареєструвалися у програмі", - написав Федоров на фейсбук-сторінці у четвер.
За його словами, Мінцифри за рік планує збільшити цю кількість у 5 разів - до тисячі е-резидентів.
Федоров нагадав, що на першому етапі програма доступна для підприємців з Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії, далі перелік країн буде розширено.
Раніше повідомлялося, що Мінцифри запустило проєкт "е-резиденство", який дозволяє іноземцям відкривати рахунки та вести бізнес в Україні. З uResidency іноземці з будь-якої точки світу можуть реєструвати бізнес в Україні та оформлювати послуги онлайн: від подання заявки на отримання статусу е-резидента до сплати податків. Наразі програма доступна громадянам чотирьох країн.
Заповнення заявки у застосунку або на порталі uResidency потребуватиме лише 10 хвилин. Після швидкої перевірки у консульстві е-резидент отримує КЕП та відкриває ФОП. Далі вся взаємодія автоматична: від відкриття банківського рахунку до виведення грошей. Для е-резидентів запропоновано вигідні та зручні умови ведення бізнесу: оформлення податкової декларації у банку, 5%-й податок, реєстрація бізнесу без відвідування України, а онлайн - через мобільний застосунок та вебпортал.
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