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Українсько-Швейцарський економічний комітет зібрався вперше від початку вторгнення РФ
15:57 03.10.2024 |
Представники урядів України та Швейцарії обговорили питання подальшої економічної співпраці та цифрової відбудови у ході 14-го засідання Українсько-Швейцарського спільного економічного комітету.
Про це повідомило у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації України, передає Укрінформ.
За інформацією міністерства, у засідання взяли участь Михайло Федоров і Валерія Іонан, посол Швейцарії Андреа Раубер Саксер, керівниця відділу двосторонніх економічних відносин Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань, команда Міністерства економіки й представники приватного сектору.
Основними темами першої під час повномасштабного вторгнення зустрічі комітету стали економічна ситуація в Україні, швейцарські зусилля для підтримання стабільності економіки України, а також переговори про вільну торгівлю між Україною і країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA).
«Зокрема, обговорили проблеми й виклики, з якими стикається швейцарський бізнес, що продовжує працювати в Україні. Важливо, що попри повномасштабну війну компанії не пішли з ринку й сплачують податки тут. Маємо сприяти та створювати найкращі умови для ведення бізнесу. Окрім цього, бачимо інтерес до проєктів відбудови та відновлення України», - зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На окремій сесії Україна представила пріоритетні напрями партнерства - інновації, стратегію WinWin та розвиток виробництва напівпровідників.
Як повідомлялося, Україна та Естонія обговорили подальшу роботу та пріоритети розвитку у сфері цифровізації.
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