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Радником Федорова з впровадження ШІ та цифрових реформ став Лукас Ільвес
11:47 03.10.2024 |
Радником віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова став один із головних експертів у цифрових технологіях і кібербезпеці в Естонії Лукас Ільвес.
"Плюс один крутий менеджер у команді Мінцифри. Лукас Ільвес працюватиме над впровадженням ШІ та цифровими реформами", - написав Федоров у фейсбуці у середу.
За його словами, Ільвес - один із головних експертів у цифрових технологіях і кібербезпеці в Естонії. Із січня 2022 року він працював на посаді головного інформаційного директора (CIO) уряду Естонії. Останні кілька років він керував цифровими проєктами Естонії.
Серед основних напрямів роботи - безпечне впровадження хмарних технологій і розвиток електронного уряду.
"Зараз об'єднуємо зусилля - Лукас Ільвес став моїм радником. Основним фокусом його роботи буде майбутнє електронного уряду: автоматизація процесів, трансформація державної служби та впровадження штучного інтелекту", - написав Федоров.
За його словами, український уряд має амбітні плани стати першим у світі ШІ-урядом.
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