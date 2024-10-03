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Польща фіксує різке збільшення експорту до України
10:55 03.10.2024 |
Польща фіксує значне зростання експорту польських продуктів на ринки третіх країн, звертаючи увагу на різке зростання експорту до України за останні два роки.
Про це під час Форуму бізнесу у Варшаві заявив в середу заступник міністра розвитку і технологій Польщі Яцек Томчак, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.
За словами польського урядовця, у 2023 році Польща була однією з 11 країн Євросоюзу, які зафіксували зростання власного експорту, тоді як середній показник ЄС на той час був негативним і становив -2,5%.
"У цьому рейтингу ми обігнали всіх найбільших експортерів в ЄС. Навіть війна в Україні не зупинила зростання польського експорту. У випадку України ми маємо справу з вибухом (експорту - ред.). У 2022 році він досяг 55% відсотків, а в 2023 році ще 16%». - сказав Томчак.
Заступник міністра додав, що Польща також може похвалитися значним збільшенням експорту до таких країн як США, Туреччина, Мексика, Індія, ОАЕ, Казахстан та Сінгапур. Він повідомив, що це збільшення експорту у 2023 році склало понад 30%.
Томчак повідомив, що частка експорту польському ВВП в 2023 році склала майже 58% і була вищою, ніж в Німеччині чи Франції.
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