«Пільгу треба прибрати». Рада повернеться до податку на посилки до 150 євро

У Верховній Раді закінчують підготовку законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це сказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна".

"Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений", - сказав він.

В Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро. Це означає, що всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу відправляється за адресою одержувача без затримок на митниці.

Гетманцев пояснив, що оподаткування посилок вимагають як торгівельні мережі, так і вітчизняні виробники.

"Не може бути перекосів в оподаткуванні, бо це деструктивно впливає на ринки. А у цьому випадку ми підтримуємо чомусь іноземного товаровиробника. Бо наш товаровиробник - від легкої промисловості до продуктів харчування - сплачує ПДВ, а той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс і безглуздя, коли ми б'ємо людей, що створюють робочі місця, платять податки, створюють додану вартість, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", - сказав депутат.

"Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати", - додав він.