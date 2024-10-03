Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 00:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Пільгу треба прибрати». Рада повернеться до податку на посилки до 150 євро
22:43 02.10.2024 |
У Верховній Раді закінчують підготовку законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це сказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна".
"Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений", - сказав він.
В Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро. Це означає, що всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу відправляється за адресою одержувача без затримок на митниці.
Гетманцев пояснив, що оподаткування посилок вимагають як торгівельні мережі, так і вітчизняні виробники.
"Не може бути перекосів в оподаткуванні, бо це деструктивно впливає на ринки. А у цьому випадку ми підтримуємо чомусь іноземного товаровиробника. Бо наш товаровиробник - від легкої промисловості до продуктів харчування - сплачує ПДВ, а той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс і безглуздя, коли ми б'ємо людей, що створюють робочі місця, платять податки, створюють додану вартість, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", - сказав депутат.
"Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна дозволить полякам шукати жертв Волинської трагедії
|ПАРЄ приголомшена доказами тортур у російському полоні
|Ukraine Facility: Україна виконала ще два індикатори за програмою ЄС на 50 мільярдів євро
|«Українська бронетехніка» підписала угоду з Czechoslovak Group з виробництва 155-мм снарядів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Запоріжсталь» скоротила виробництво усіх видів продукції
|США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік
|Мінстратегпром про дрон-ракету «Паляниця»: потрібно масштабувати виробництво
|Кабмін затвердив правила етичної поведінки для суб'єктів лобіювання
|Українські аграрії з початку року отримали понад ₴34 мільярди доступних кредитів
|«Пільгу треба прибрати». Рада повернеться до податку на посилки до 150 євро
Бізнес
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей
|Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48