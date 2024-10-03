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АНАЛІТИКА

«Пільгу треба прибрати». Рада повернеться до податку на посилки до 150 євро

22:43 02.10.2024 |

Економіка

 

У Верховній Раді закінчують підготовку законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це сказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна".

"Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений", - сказав він.

В Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро. Це означає, що всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу відправляється за адресою одержувача без затримок на митниці.

Гетманцев пояснив, що оподаткування посилок вимагають як торгівельні мережі, так і вітчизняні виробники.

"Не може бути перекосів в оподаткуванні, бо це деструктивно впливає на ринки. А у цьому випадку ми підтримуємо чомусь іноземного товаровиробника. Бо наш товаровиробник - від легкої промисловості до продуктів харчування - сплачує ПДВ, а той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс і безглуздя, коли ми б'ємо людей, що створюють робочі місця, платять податки, створюють додану вартість, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", - сказав депутат.

"Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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