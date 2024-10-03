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АНАЛІТИКА

Менше імпорту, більше пільг: в Україні сповільнюється надходження митних платежів

17:45 02.10.2024 |

Економіка

 

До державного бюджету надійшло 52,3 млрд грн митних платежів у вересні, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у серпні, але водночас індикативний показник надходжень від митниці виконано лише на 86,9%. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Відставання від графіка надходжень пов'язане зі скороченням імпорту та митними пільгами.

Так, у вересні обсяги оподатковуваного імпорту зменшилися порівняно із серпнем поточного року на 11%, або на 2,3 млн тонн. Зокрема, суттєво знизився імпорт природного газу - на 58%, прокату плоского - на 51%, нафтопродуктів - на 26%.

За розрахунками Міністерства економіки, до кінця року слід очікувати на зменшення ввезення в країну імпортних товарів, що вплине на кількість митних платежів, додають у Держмитниці.

У вересні спостерігалося збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів до 18,7 млрд грн. Наприклад, суттєво зросли суми наданої "енергозберігаючої" пільги та пільги при імпорті електромобілів.

Загалом за дев'ять місяців 2024 року Держмитниця забезпечила надходження 432,2 млрд грн, що дало змогу додатково перерахувати до держбюджету 4,1 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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