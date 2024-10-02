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Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
15:59 02.10.2024 |
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 1 жовтня 2024 р. № 1125.
Згідно з документом, у списки на бронювання можуть "включаються військовозобов'язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі".
Крім того, уряд уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання, доповнивши перелік такими даними:
* реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
* військово-облікова спеціальність;
* дата уточнення військово-облікових даних.
Згідно з постановою, у разі позитивного результату перевірки, проведеної, засобами Реєстру військовозобов'язаних переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний:
* перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
* уточнив дані щодо перебування на військовому обліку ;
* не перебуває у розшуку.
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