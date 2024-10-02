Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 1 жовтня 2024 р. № 1125.

Згідно з документом, у списки на бронювання можуть "включаються військовозобов'язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі".

Крім того, уряд уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання, доповнивши перелік такими даними:

* реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

* військово-облікова спеціальність;

* дата уточнення військово-облікових даних.

Згідно з постановою, у разі позитивного результату перевірки, проведеної, засобами Реєстру військовозобов'язаних переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний:

* перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

* уточнив дані щодо перебування на військовому обліку ;

* не перебуває у розшуку.