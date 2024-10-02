Непрямі втрати економіки України перевищили $1,1 трильйона - KSE

Станом на липень 2024 року непрямі фінансові втрати економіки України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії перевищили 1,1 трильйона доларів США.

Таку оцінку оприлюднила Київська школа економіки (KSE).

«Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно», - йдеться в повідомленні.

За оцінками аналітиків KSE, найбільших непрямих втрат зазнали продуктивні сектори економіки. Зокрема, втрати у торгівлі становлять 450,5 млрд дол., у промисловості разом із будівництвом та послугами - 409,9 млрд дол., а в сільському господарстві - 83,1 млрд дол.

Значних втрат також зазнали інфраструктурні сектори. В енергетиці вони становлять 43,1 млрд дол., а в транспорті - 38,8 млрд дол.

Економіка України зазнає значних додаткових витрат. Найбільші з них: розмінування - 42 млрд дол., житловий сектор - 22,4 млрд дол. (з них 15,4 млрд дол. - додаткові витрати громадян на оренду житла), соціальні виплати - 10 млрд дол., демонтаж зруйнованих об'єктів - 13,4 млрд дол.

Інші галузі також зазнали суттєвих збитків: IT та цифрова інфраструктура - 19,3 млрд дол., освіта і наука - 14,5 млрд дол., охорона здоров'я - 11,4 млрд дол. Втрати у сферах культури, спорту й туризму сягнули 7,3 млрд дол., а у фінансовому секторі - 4,3 млрд дол. Відновлення житлово-комунального господарства потребує додаткових 7,7 млрд дол.