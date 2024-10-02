Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перші аукціони «Земельного банку» принесли держбюджету понад 35 мільйонів

 

В Україні стартували онлайн-аукціони «Земельного банку», де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 мільйонів гривень, які надійдуть до державного бюджету.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Висока конкуренція на перших аукціонах «Земельного банку» переконливо свідчить про успішний запуск проєкту. У середньому на торгах змагався 31 учасник, а ціна завдяки аукціонам зросла у 8 разів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У галузевому відомстві повідомили, що на торги було виставлено 16 земельних ділянок у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів. За них змагалися 94 учасники. Середня вартість суборенди становила 33 тис. грн за гектар.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 262 гектари. Її фінальна вартість склала 8,5 мільйонів гривень без ПДВ. За право користування нею змагалися 44 учасники, а ціна у ході торгів зросла у понад 7,5 раза. Переможцем стало місцеве агропідприємство.

Найбільша конкуренція спостерігалася за земельну ділянку площею 38 га у Калинівській міській територіальній громаді. За право користування нею змагалися 51 учасник, і початкова ціна суборенди зросла зі 170 тисяч гривень до переможної - 1,2 млн грн.

Загалом переможцями торгів стали 10 учасників. Вони мають 20 робочих днів на укладення договору суборенди та ще 5 днів на сплату вартості активу з ПДВ. Загальний економічний ефект від перших 16 аукціонів може перевищити 42,5 млн гривень.

Як повідомлялося, до кінця року заплановано провести близько 1900 аукціонів щодо понад 100 тис. гектарів земель у 20 областях країни. Очікується, що державний бюджет вже цьогоріч отримає близько 1 млрд грн додаткових надходжень завдяки проєкту "Земельний банк".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2755
  0,0279
 0,07
EUR
 1
 45,7147
  0,0041
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес