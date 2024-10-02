Перші аукціони «Земельного банку» принесли держбюджету понад 35 мільйонів

В Україні стартували онлайн-аукціони «Земельного банку», де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 мільйонів гривень, які надійдуть до державного бюджету.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Висока конкуренція на перших аукціонах «Земельного банку» переконливо свідчить про успішний запуск проєкту. У середньому на торгах змагався 31 учасник, а ціна завдяки аукціонам зросла у 8 разів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У галузевому відомстві повідомили, що на торги було виставлено 16 земельних ділянок у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів. За них змагалися 94 учасники. Середня вартість суборенди становила 33 тис. грн за гектар.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 262 гектари. Її фінальна вартість склала 8,5 мільйонів гривень без ПДВ. За право користування нею змагалися 44 учасники, а ціна у ході торгів зросла у понад 7,5 раза. Переможцем стало місцеве агропідприємство.

Найбільша конкуренція спостерігалася за земельну ділянку площею 38 га у Калинівській міській територіальній громаді. За право користування нею змагалися 51 учасник, і початкова ціна суборенди зросла зі 170 тисяч гривень до переможної - 1,2 млн грн.

Загалом переможцями торгів стали 10 учасників. Вони мають 20 робочих днів на укладення договору суборенди та ще 5 днів на сплату вартості активу з ПДВ. Загальний економічний ефект від перших 16 аукціонів може перевищити 42,5 млн гривень.

Як повідомлялося, до кінця року заплановано провести близько 1900 аукціонів щодо понад 100 тис. гектарів земель у 20 областях країни. Очікується, що державний бюджет вже цьогоріч отримає близько 1 млрд грн додаткових надходжень завдяки проєкту "Земельний банк".