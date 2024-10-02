Бізнес знов поліпшив оцінку результатів своєї діяльності – підсумки опитування НБУ

Бізнес у вересні продовжив пом'якшувати оцінки ділової активності. Пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна робота морського коридору, зростання залізничних перевезень, а також сезонний фактор сприяли поліпшенню очікувань бізнесу. Натомість стримуючими чинниками залишалися обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне, дефіцит робочої сили та пришвидшення темпів інфляції. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У вересні 2024 року ІОДА становив 48.7 порівняно з 48.4 у серпні.

Підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили свою діяльність в найближчій перспективі. Цьому сприяли жвавий споживчий попит, достатня пропозиція товарів та розширення ланцюгів постачання: секторальний індекс у вересні становив 52.1 (у серпні - 50.4). Торговельні компанії впевненіше прогнозували збільшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також поліпшили оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу. Підприємства торгівлі, як і раніше, були налаштовані на зниження торговельної маржі.

позитивно оцінили майбутні результати своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс у вересні становив 50.3 (у серпні - 48.6). Респонденти очікували на подальше збільшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію. Очікування щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію упритул наблизилися до нейтрального рівня, водночас пом'якшилися оцінки щодо зменшення запасів сировини та матеріалів. Натомість залишилися стриманими оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва, одночасно погіршились оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства будівництва зберегли позитивні оцінки своїх економічних результатів в найближчій перспективі, зважаючи на бюджетне фінансування будівництва доріг й інфраструктури, а також сезонний фактор: секторальний індекс у вересні становив 50.1 порівняно з 50.7 у серпні. Будівельники очікували на подальше збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, водночас суттєво поліпшили оцінки щодо обсягу закупівлі послуг підрядників та дещо пом'якшили оцінки щодо їх доступності.

Натомість підприємства сфери послуг зберегли негативні оцінки майбутніх результатів своєї економічної діяльності через дефіцит кваліфікованих кадрів й збільшення витрат бізнесу на оплату праці та альтернативні джерела енергопостачання: секторальний індекс становив 44.6 у вересні (в серпні - 46.5). Респонденти дуже стримано оцінили обсяг вже наданих послуг, послуг у процесі виконання та нових замовлень на послуги.

На тлі посилення темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, спрогнозували здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги .