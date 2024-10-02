Фінансові новини
- |
- 02.10.24
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу
12:31 02.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2), повідомляє пресслужба глави держави.
"Основна тема розмови - розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України. Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.
Він також подякував країнам, які представляють ці виробники, та працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже розпочали роботу в Україні й відкрили свої офіси.
"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на велику підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", - зазначив Зеленський.
Крім того, президент відзначив представників іноземних оборонних компаній державними нагородами за їхній особистий внесок у розвиток ОПК України й створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.
На заході були представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services Inc., AeroVironment, Inc. Industries Association.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров: У наступному або до кінця цього року ви почуєте про велику ракетну програму
ТОП-НОВИНИ
|Американська AeroVironment планує виготовляти Switchblade 600 в Україні
|Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський
|Кабмін запровадив нову умову під час купівлі-продажу автомобіля: допоможе зібрати податки
|МЗС України спростовує розгляд територіальних поступок РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Умєров: У наступному або до кінця цього року ви почуєте про велику ракетну програму
|Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу
|Понад 280 оборонних компаній відвідали другий Міжнародний форум оборонних індустрій, підписано 7 угод
|Американська AeroVironment планує виготовляти Switchblade 600 в Україні
|Через атаку РФ закрили поромну переправу до Румунії
|Мустафа Найєм приєднався до проєкту Pro-Integrity як радник з питань протидії корупції
|Ексвіцепрем'єр Кубраков заснував і очолив аналітичний центр We Build Ukraine
Бізнес
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей
|Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2