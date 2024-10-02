Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2), повідомляє пресслужба глави держави.

"Основна тема розмови - розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України. Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Він також подякував країнам, які представляють ці виробники, та працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже розпочали роботу в Україні й відкрили свої офіси.

"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на велику підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент відзначив представників іноземних оборонних компаній державними нагородами за їхній особистий внесок у розвиток ОПК України й створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.

На заході були представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services Inc., AeroVironment, Inc. Industries Association.