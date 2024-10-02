Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 280 оборонних компаній відвідали другий Міжнародний форум оборонних індустрій, підписано 7 угод

 

Міжнародний форум оборонних індустрій у 2024 році об'єднав 168 іноземних і 115 українських оборонних компаній та асоціацій, повідомили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Сьогодні в нас був дуже продуктивний день. Наш форум відвідало понад 280 компаній із 32 країн та організацій. Загалом було понад 700 відвідувачів. Підписано сім угод різного типу", - розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) Герман Сметанін на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).

Як повідомили в Мінстратегпромі, у межах DFNC2 підписано кілька важливих документів про співпрацю. Перший документ підписали ще до офіційного початку форуму - під час візиту данської делегації Міністерства оборони та парламенту Данії на чолі з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Пульсеном 29 вересня. Це лист про наміри між Міноборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Данії щодо впровадження фінансової підтримки виробництва оборонної продукції в Україні.

На форумі також підписано меморандум про взаєморозуміння між Мінстратегпромом і DI Defence and Security Industries Association (Данія). Крім того, українські компанії підписали низку документів із іноземними компаніями щодо розвитку виробництва боєприпасів, засобів РЕБ, повітряних і морських дронів, ремонту західного озброєння.

Зазначається, що цього року на полях форуму відбулося близько 120 B2B зустрічей між учасниками. Найчисленнішими стали делегації з Данії, Сполученого Королівства, США, Франції, Італії, Чехії.

Основні теми форуму - досягнення та виклики виробництва озброєння в Україні, створення нових та зміцнення наявних партнерств. Також обговорювалося досягнення домовленостей про подальші перспективи співпраці - як між компаніями, так і між оборонними галузями країн-партнерів.

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) відбувся в Києві 29 вересня. Він об'єднав 252 компанії виробників озброєнь і військової техніки більш ніж із 30 країн. У заході брали участь виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники складних технологій із держав-партнерів.

У межах форуму було підписано близько 20 документів, зокрема угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки та боєприпасів. Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, до якого на момент закриття форуму приєдналися 38 компаній із 19 країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2476
  0,0277
 0,07
EUR
 1
 45,7106
  0,4433
 0,96

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес