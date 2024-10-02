Понад 280 оборонних компаній відвідали другий Міжнародний форум оборонних індустрій, підписано 7 угод

Міжнародний форум оборонних індустрій у 2024 році об'єднав 168 іноземних і 115 українських оборонних компаній та асоціацій, повідомили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Сьогодні в нас був дуже продуктивний день. Наш форум відвідало понад 280 компаній із 32 країн та організацій. Загалом було понад 700 відвідувачів. Підписано сім угод різного типу", - розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) Герман Сметанін на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).

Як повідомили в Мінстратегпромі, у межах DFNC2 підписано кілька важливих документів про співпрацю. Перший документ підписали ще до офіційного початку форуму - під час візиту данської делегації Міністерства оборони та парламенту Данії на чолі з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Пульсеном 29 вересня. Це лист про наміри між Міноборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Данії щодо впровадження фінансової підтримки виробництва оборонної продукції в Україні.

На форумі також підписано меморандум про взаєморозуміння між Мінстратегпромом і DI Defence and Security Industries Association (Данія). Крім того, українські компанії підписали низку документів із іноземними компаніями щодо розвитку виробництва боєприпасів, засобів РЕБ, повітряних і морських дронів, ремонту західного озброєння.

Зазначається, що цього року на полях форуму відбулося близько 120 B2B зустрічей між учасниками. Найчисленнішими стали делегації з Данії, Сполученого Королівства, США, Франції, Італії, Чехії.

Основні теми форуму - досягнення та виклики виробництва озброєння в Україні, створення нових та зміцнення наявних партнерств. Також обговорювалося досягнення домовленостей про подальші перспективи співпраці - як між компаніями, так і між оборонними галузями країн-партнерів.

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) відбувся в Києві 29 вересня. Він об'єднав 252 компанії виробників озброєнь і військової техніки більш ніж із 30 країн. У заході брали участь виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники складних технологій із держав-партнерів.

У межах форуму було підписано близько 20 документів, зокрема угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки та боєприпасів. Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, до якого на момент закриття форуму приєдналися 38 компаній із 19 країн.