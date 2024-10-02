Мустафа Найєм приєднався до проєкту Pro-Integrity як радник з питань протидії корупції

Ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм приєднався до проєкту США та Великої Британії Pro-Integrity як старший радник з питань протидії корупції та відновлення інфраструктури.

"Радий повідомити, що я долучився до проєкту "Просування чесності в діяльності державного сектору" (Pro-Integrity) як старший радник з питань протидії корупції та відновлення інфраструктури", - повідомив сам Найєм у Linkedin.

Проєкт фінансують уряди США і Великої Британії, він спрямований на підвищення потенціалу національних антикорупційних органів, зміцнення механізмів запобігання корупції в органах місцевого самоврядування, а також впровадження стандартів прозорості та підзвітності в процес відновлення інфраструктури, пояснив Найєм.

"Я твердо переконаний, що корупція не є частиною нашої ДНК. У більшості випадків вона є результатом неефективного управління, відсутності механізмів контролю, недостатнього професіоналізму та неправильного розподілу ресурсів", - зазначив він.

Найєм наголосив, що, "як і раніше, відкритий для співпраці з усіма, хто прагне ефективності та прозорості, незалежно від особистих стосунків або поточних обставин".

Він також розповів про свій десятирічний досвід у журналістиці, потім роботу на державній службі, що розпочалася 2014 року, а згодом і в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

"П'ять років я провів як депутат парламенту, беручи активну участь у реформі правоохоронних органів. Пізніше я перейшов до управління державними компаніями, обіймаючи посаду заступника генерального директора "Укроборонпрому", курируючи питання управління активами й держоборонзамовлення. У 2021 році я перейшов в органи виконавчої влади на посаду заступника міністра інфраструктури", - розповів він, додавши, що після цього почав працювати в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Він наголосив, що здобутий на державній службі досвід "буде безцінним" у його нинішній ролі в Pro-Integrity.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні 18 червня звільнив з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу-Масі Найєма, який раніше подав у відставку, заявивши про системне перешкоджання роботі.