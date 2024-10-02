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АНАЛІТИКА

Ексвіцепрем'єр Кубраков заснував і очолив аналітичний центр We Build Ukraine

 

Колишній віцепрем'єр-міністр із відбудови - ексміністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заснував і очолив аналітичний центр We Build Ukraine, який має на меті розроблення Стратегії економічного відновлення України.

"Після завершення роботи в уряді разом із колегами з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України прийняли рішення залишитися командою та продовжувати бути максимально корисними для країни. До нас приєдналися експерти з економічних, фінансових та інших питань. Так виник незалежний аналітичний центр - We Build Ukraine. Наша організація працюватиме так само прозоро і підзвітно, як ми працювали і в міністерстві", - розповів він у колонці для видання "Економічна правда".

За словами Кубракова, основна мета роботи центру - розробка детального стратегічного плану розвитку економіки України в умовах війни та післявоєнного відновлення. Для реалізації цього проєкту команда ексміністра працювала з міжнародною консалтинговою компанією Boston Consulting Group, яка провела аналіз української економіки та виокремила понад 350 ініціатив і стратегії для відновлення економіки.

"У розробленій Стратегії ми не винаходимо нову формулу, а даємо пріоритизований перелік кроків і рекомендацій, виконання яких дає шанс на збільшення ВВП у рази до 2040 року", - зазначив він.

Кубраков називає доступ бізнесу до фінансування важливим фактором економічного відновлення, тому адекватні ринкові механізми кредитування бізнесу необхідні. Ексміністр зазначив, що для цього фактора та інших буде розроблено детальні плани реформ.

"Ми починаємо експертні дискусії, консультації з бізнесом, роботу з партнерами та урядом для перетворення Стратегії на конкретний План дій", - резюмував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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