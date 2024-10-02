Містобудівний кадастр розпочав роботу

В Україні запрацював адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні з 1 жовтня, розпочато під'єднання місцевих органів самоврядування до держкадастру, повідомляє заступниця міністра Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінінфраструктури) Наталя Козловська під час розширеного засідання Конфедерації будівельників України у вівторок.

"Зараз органи місцевого самоврядування мають довантажити в містобудівний кадастр наявну містобудівну документацію і всі затверджені ДПТ. Ми почали підключення органів місцевого самоврядування до містобудівного кадастру", - повідомила Козловська.

Як уточнили у пресслужбі Мінінфраструктури, держпідприємство "Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні", на яке покладено ці функції, також буде адміністратором Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДР).

Завдання адміністратора - забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління Містобудівним кадастром на державному рівні. Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме підвищенню прозорості в містобудуванні, розвитку цифрової економіки та поліпшенню умов для інвесторів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №909 "Деякі питання реалізації експериментального проєкту із запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні" схвалив старт дворічного експериментального проєкту ведення Містобудівного кадастру.

У кадастрі, зокрема, передбачено сервіси супроводу розроблення, перевірки проєктів документів, а також збереження їх у єдиному реєстрі. Також запроваджено електронний кабінет користувача Кадастру.

Як передбачається, Містобудівний кадастр буде пов'язаний з іншими інформаційними ресурсами, зокрема, з Єдиною екологічною платформою "ЕкоСистема", Державним реєстром майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, щодо отримання відомостей (даних) про пошкоджене та знищене майно.

Мінінфраструктури 5 жовтня проведе зустріч з обласними військовими адміністраціями (ОВА) для обговорення питання щодо надання інформації про замовників містобудівної документації, 10 жовтня заплановано проведення першого навчання громад щодо роботи функціоналу замовника містобудівної документації.

Проєкт створення Містобудівного кадастру здійснюється у співпраці Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації за сприяння проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.