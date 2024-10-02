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Податкова анулювала дату реєстрації всіх провайдерів фіксованого інтернету, зареєстрованих у формі ФОПів

11:53 02.10.2024 |

Економіка

 

Державна податкова служба України з 1 жовтня анулювала дату реєстрації всіх провайдерів фіксованого інтернету, зареєстрованих у формі ФОП, повідомив голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко.

"Сьогодні Державна податкова служба України без будь-яких перевірок, складання актів перевела у своїх реєстрах усі підприємства сфери електронних комунікацій, які були на спрощеній формі оподаткування, на загальну форму шляхом анулювання дати реєстрації", - написав він у фейсбуці у вівторок.

За словами Федієнка, у відповідь на звернення провайдерів податкова радить їм звертатися до судів.

"Навіть ті суди, які зараз провайдери виграють, податкова не виконує", - зазначив нардеп і додав, що Міністерство цифрової трансформації виявилося не здатним протистояти виконанню цього рішення.

Федієнко висловив сподівання, що незабаром петиція "Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій" набере достатню кількість голосів.

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев повідомив, що українські провайдери фіксованого інтернету після 1 жовтня не зможуть працювати за спрощеною системою оподаткування: вони мають платити податки на загальних підставах. Він запевнив, що підвищення вартості послуг не відбудеться і назвав заяви про можливе подорожчання "дешевим вкиданням".

Напередодні заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час Години запитань до уряду в парламенті повідомив, що створена при Міністерстві цифрової інформації робоча група має знайти оптимальне рішення з питання оподаткування інтернет-провайдерів. Він зазначив, що групу було створено спільно з комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Мета групи, за словами Борнякова, - разом із операторами напрацювати рішення, коли спрощена система залишиться для маленьких операторів там, де це має сенс. Заступник міністра зазначив, що поряд із підприємцями, для яких спрощена система є логічною і релевантною, є ті, хто використовує її, маючи значні обсяги обігу грошових коштів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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