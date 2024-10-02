Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на понад $20 мільярдів, – Мінекономіки

Україна експортувала 9,3 млн тонн товарів за три квартали 2024 року, що на 36,2% більше, ніж за дев'ять місяців минулого року. У грошах експорт становив $28,9 млрд (+6%). Дані опублікував заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка.

У третьому кварталі експорт становив 28,2 млн тонн, що на 36% більше, ніж у третьому кварталі 2023 року. У грошах приріст на 20,1% до $9,3 млрд.

"Позитивна тенденція вересня по відношенню до серпня. Маємо скорочення ваги експорту на 12,6%, але найбільший за квартал виторг - $3,2 млрд. Тобто ми збільшуємо експорт товарів з кращою ціною. Це все означає, що експорт оживає і відновлюється досить активними темпами", - написав Качка в соцмережах.

Він звернув увагу на показники експорту металургійної продукції: зростання продажів напівфабрикатів становило 65% до трьох кварталів минулого року, плоского прокату - на 86%, труб - на 52%, залізної руди - на 99%.

Зростає експорт цементу: 1,3 млн тонн за дев'ять місяців, що на 31% більше до аналогічного періоду минулого року.

В аграрній сфері лідери за обсягами за три квартали традиційно: кукурудза - 25,2 млн тонн (зростання 16,2%) та пшениця - 16 млн тонн (зростання 42,4%). З початку року Україна вже експортувала 4,6 млн тонн соняшникової олії та 3,6 млн тонн шроту. Стабільним є експорт м'яса птиці - 334 000 тонн за дев'ять місяців, ціна цього експорту зросла на 15% і досягла $708 млн за звітний період.

"Але найцікавіший продовольчий товар - це соки - 82 000 тонн і $160 млн. Зростання у 65% у розмірах і 95,5% у вартості", - зазначив Качка.

Він також додав, що є зростання і в кондитерській галузі: випічка - $190 млн (+29%), шоколад - $169 млн (+38%), карамель - $151 млн (+14%).

У вересні розпочався сезон цукроваріння та відновився експорт цукру. За місяць Україна експортувала 24 700 тонн на $127 млн. Загалом з початку року експорт цукру становив уже 476 000 тонн на $282 млн. Зростання в обсягах складає 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Імпорт за дев'ять місяців становив $49,2 млрд. Найбільше грошей Україна витрачає на нафту та нафтопродукти ($5,1 млрд), автомобілі ($3,27 млрд), лікарські засоби ($1,4 млрд), телефони/смартфони/планшети ($904 млн), БпЛА ($904 млн), електроенергію ($527 млн).