Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на понад $20 мільярдів, – Мінекономіки

10:37 02.10.2024 |

Економіка

 

Україна експортувала 9,3 млн тонн товарів за три квартали 2024 року, що на 36,2% більше, ніж за дев'ять місяців минулого року. У грошах експорт становив $28,9 млрд (+6%). Дані опублікував заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка.

У третьому кварталі експорт становив 28,2 млн тонн, що на 36% більше, ніж у третьому кварталі 2023 року. У грошах приріст на 20,1% до $9,3 млрд.

"Позитивна тенденція вересня по відношенню до серпня. Маємо скорочення ваги експорту на 12,6%, але найбільший за квартал виторг - $3,2 млрд. Тобто ми збільшуємо експорт товарів з кращою ціною. Це все означає, що експорт оживає і відновлюється досить активними темпами", - написав Качка в соцмережах.

Він звернув увагу на показники експорту металургійної продукції: зростання продажів напівфабрикатів становило 65% до трьох кварталів минулого року, плоского прокату - на 86%, труб - на 52%, залізної руди - на 99%.

Зростає експорт цементу: 1,3 млн тонн за дев'ять місяців, що на 31% більше до аналогічного періоду минулого року.

В аграрній сфері лідери за обсягами за три квартали традиційно: кукурудза - 25,2 млн тонн (зростання 16,2%) та пшениця - 16 млн тонн (зростання 42,4%). З початку року Україна вже експортувала 4,6 млн тонн соняшникової олії та 3,6 млн тонн шроту. Стабільним є експорт м'яса птиці - 334 000 тонн за дев'ять місяців, ціна цього експорту зросла на 15% і досягла $708 млн за звітний період.

"Але найцікавіший продовольчий товар - це соки - 82 000 тонн і $160 млн. Зростання у 65% у розмірах і 95,5% у вартості", - зазначив Качка.

Він також додав, що є зростання і в кондитерській галузі: випічка - $190 млн (+29%), шоколад - $169 млн (+38%), карамель - $151 млн (+14%).

У вересні розпочався сезон цукроваріння та відновився експорт цукру. За місяць Україна експортувала 24 700 тонн на $127 млн. Загалом з початку року експорт цукру становив уже 476 000 тонн на $282 млн. Зростання в обсягах складає 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Імпорт за дев'ять місяців становив $49,2 млрд. Найбільше грошей Україна витрачає на нафту та нафтопродукти ($5,1 млрд), автомобілі ($3,27 млрд), лікарські засоби ($1,4 млрд), телефони/смартфони/планшети ($904 млн), БпЛА ($904 млн), електроенергію ($527 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2476
  0,0277
 0,07
EUR
 1
 45,7106
  0,4433
 0,96

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес