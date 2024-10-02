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Юрчишин пропонує збільшити на 500 млн грн видатки проєкту держбюджету-2025 на фінансування «Суспільного»

09:41 02.10.2024 |

Економіка

 

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") пропонує Комітету з питань бюджету збільшити на 500 млн грн видатки проєкту державного бюджету на 2025 рік на фінансування Суспільного мовлення.

"Пропоную виділити необхідні для розвитку 500 млн грн на Суспільне мовлення в 2025 році. Нам важливо посилити інформаційну політику та зміцнити національного мовника, який регулярно недоотримує гроші. Згідно із законом, не менше 0,2% видатків загального фонду державного бюджету (вираховується за попередній рік) має надходити "Суспільному". Але про такі кошти мовник від часу заснування може лише мріяти. Я надіслав пропозиції до бюджетного комітету щодо перерозподілу коштів на наступний рік", - написав Юрчишин у фейсбуці.

З огляду на це він пропонує зменшити фінансування загальнонаціонального марафону "Єдині новини" на 100 млн грн та утримання автомобільних доріг державного значення на 400 млн грн.

Окрім того, Юрчишин пропонує виділити додаткові 200 млн грн на Національну раду з телебачення і радіомовлення.

"Нам критично важливо бути активними у протидії російській дезінформації та створенні свого культурного продукту. Уточню: я пропоную взяти лише частину коштів, попередньо виділених на дороги, заради посилення інформаційного простору. Адже ворог на свою пропаганду грошей не шкодує", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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