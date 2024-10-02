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АНАЛІТИКА

Представництво НАТО в Україні вітає створення наглядових рад у системі оборонних закупівель

 

Представництво НАТО в Україні привітало створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель (АЗОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), заявляє представництво НАТО в Україні.

"Після сьогоднішньої заяви міністра оборони Умєрова ми підтверджуємо наше розуміння того, що ці два відомства будуть розділені, і вітаємо заявлений намір призначити дві наглядові ради найближчим часом", - сказано в заяві.

У заяві представництва йдеться, що серед схвалених рекомендацій - продовження зміцнення двох нещодавно створених агентств - Агентства оборонних закупівель, відповідального за летальні оборонні закупівлі, і Державного оператора тилу, відповідального за нелетальні оборонні закупівлі, - та їх відокремлення, принаймні, у воєнний час.

У представництві нагадали, що на початку цього року Україна і НАТО провели роботу над Стратегічним оглядом оборонних закупівель.

Рекомендації щодо нього Україна і НАТО затвердили на саміті у Вашингтоні в липні.

Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок реформи системи оборонних закупівель.

"Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання - довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО", - повідомив міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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