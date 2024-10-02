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АНАЛІТИКА

Локалізація оборонного виробництва може додати 3,5% до ВВП України - Свириденко

23:34 01.10.2024 |

Економіка

 

Вкладені в українське оборонне виробництво 300 млрд грн можуть забезпечити зростання ВВП на 3,5%.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час Другого міжнародного форуму оборонних індустрій в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

Свириденко зазначила, що оборонна промисловість демонструє найшвидші темпи зростання та має значний вплив на ВВП країни. Попри складні обставини, Україна стала своєрідним полігоном для впровадження передових технологій різними компаніями.

"Наші розрахунки показують, що додаткові 300 млрд грн, вкладені в локалізацію оборонного виробництва та введені в економіку, здатні забезпечити приріст ВВП на 3,5%", - заявила Свириденко.

До того ж імпортозаміщення у сфері військової продукції дозволить не лише стимулювати економічне зростання, а й зміцнити оборонний потенціал країни.

Також міністерка зазначила, що за прогнозами на цей рік обсяг імпорту озброєнь сягне близько 5 млрд дол., не враховуючи військово-технічної допомоги від партнерів.

"Наше завдання - зробити так, щоб частина цих коштів залишалася всередині країни через розміщення виробництва на українських потужностях», - наголосила Свириденко.

Як повідомляв Укрінформ, збільшення локалізації виробництва оборонної продукції може стати рушієм зростання української економіки у короткостроковій перспективі. Уряд визначив кілька ключових завдань для стимулювання економічного розвитку, зокрема покриття дефіциту бюджету та залучення інвестицій в український бізнес. Досягнення цього балансу планується за рахунок локалізації виробництва в Україні, з особливим фокусом на оборонну промисловість.

 

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