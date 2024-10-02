В Україні готуються змінити систему оплати праці держслужбовців

До першого кварталу 2025 року чиновникам мають реформувати систему оплати праці - нараховувати зарплату будуть не за вислугою років, а на основі класифікації посад. Ці зміни - один з критеріїв виконання вимог програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона зазначила, що реформа державного управління, стратегію якої ухвалили ще у 2016 році, триває вже досить довго. Але наразі вона є однією з основоположних з точки зору вступу України в Євросоюз. Більше того, це реформа - одна з вимог програми Ukraine Facility, згідно з якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року.

За словами Шуляк, останні кроки в реалізації реформи - ухвалення законопроєкту №6504, прийняття за основу законопроєкту №9478 і підготовка до другого читання законопроєкту №4298.

Перший - "Про службу в органах місцевого самоврядування". Цей законопроєкт вже ухвалений і підписаний Президентом. Має на меті зробити службу в органах місцевого самоврядування фаховою та прозорою. Це дуже важливий документ, зокрема і для євроінтеграції України. Йдеться про прозору процедуру конкурсного відбору, про оцінювання результатів роботи, про деполітизацію управлінських процесів, справедливу оплату праці тощо.

Другий - про впорядкування присвоєння рангів державним службовцям, зокрема тим, які проходять військову службу, а також про зарахування до стажу державної служби певних періодів роботи у військових адміністраціях.

Третій - про запровадження місцевих адміністрацій префектурного типу. Нове для України поняття "префект" - це про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Наступним кроком у реалізації реформи держслужби має стати ухвалення законопроєкту №8222 про внесення змін до закону "Про державну службу", які дозволять сформувати новий підхід до оплати праці держслужбовців, пояснила Шуляк.

"Мушу констатувати, що законопроєкт №8222 в Парламенті трішки перетримали. З багатьох причин його ухвалення ми вважаємо наступним викликом для себе. Зокрема, і тому, що в програмі Ukraine Facility він зафіксований як номер один, тому ми зобов‘язані виконати цей індикатор", - наголосила Шуляк.

Парламентарка пояснила, що нині винагорода на держслужбі часто прив'язана не до KPI, а до вислуги років, що демотивує молодих держслужбовців. Крім цього, стають перешкодою для залучення ефективних фахівців до сфери державного управління корупційні ризики при встановленні та нарахуванні різних надбавок і премій, а також різний рівень оплати у різних державних органах за таку ж саму роботу.

Виправити це і має ухвалення законопроєкту №8222, який запроваджує єдині підходи в оплаті праці державних службовців - на основі класифікації посад. Наразі він вже готується до другого читання.

Законопроєктом пропонуються такі ключові зміни:

* Європейська структура зарплати: 70% (оклад) на 30% (премії), що дозволяє запровадити прозору і справедливу винагороду державним службовцям;

* Встановлення максимального розміру надбавки за вислугу років на рівні 30% від підвищеного посадового окладу, 2% за кожен рік служби (наразі - це 3 %). Зменшення розміру надбавки з 50% до 30% не призведе до погіршення умов оплати. Її розмір розраховується від збільшеного посадового окладу, який має зрости зокрема за рахунок цієї економії;

* Встановлення розмірів посадових окладів на основі класифікації посад державної служби відповідно до Каталогу типових посад та критеріїв віднесення до таких посад;

* Здійснення щорічного співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором під час підготовки схем посадових окладів. Це - практика провідних держав, що дозволяє їм бути конкурентним роботодавцем на ринку праці, наймати й утримувати висококваліфікованих фахівців.

Шуляк зауважила, що питання оплати праці - нині одне з ключових, які хвилює держслужбовців. Крім цього, за умовами Ukraine Facility ухвалення законопроєкту №8222 має відбутися не пізніше 1 кварталу 2025 року. Тому нардепка переконана, що у Парламенті з цим зволікати не будуть.

Вона також констатувала, що нова грейдова система оплати праці державних службовців, запроваджена урядом у 2024 році, має певні вади.

"Я була дотична до процесів, які стосувалися оплати праці в ДІАМ (Державній інспекції архітектури й містобудування), я бачила, що відбувається з оплатою праці по системі грейдів безпосередньо в Агентстві відновлення. Були прийняті відповідні кроки, щоб прийти до більш-менш справедливих критеріїв, щоб ці інституції правильно функціонували. Зараз ми допомагаємо НАЗК, бо можемо дуже багато втратити з точки зору будівництва антикорупційних інституцій, НАЗК в тому числі, якщо не виправимо відповідні вади саме в оплаті праці. Тому для нас ухвалення законопроєкту №8222 буде ключовим для того, щоб вирішити питання, яке хвилює всіх держслужбовців", - підкреслила Шуляк.

Парламентарка додала, що крім перелічених законодавчих змін, передбачених реформою держслужби, ще одним індикатором Ukraine Facility є ухвалення законодавства щодо процедури відбору на державну службу. За умовами програми, воно має відбутися не пізніше третього кварталу 2025 року. Наразі цей законопроєкт очікуюють.